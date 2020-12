Fünfjahresvertrag: Mainzer Baku wechselt zum VfL Wolfsburg

Archivierter Artikel vom 01.10.2020, 12:00 Uhr

Der Wechsel von Ridle Baku vom FSV Mainz 05 zum Bundesliga-Konkurrenten VfL Wolfsburg ist perfekt. Wie der rheinhessische Verein am Donnerstag mitteilte, unterschrieb der 22-jährige Defensivspieler einen Vertrag bis 2025 bei den Niedersachsen. Über die Ablösemodalitäten machten beide Clubs keine Angaben. Laut Medienberichten soll der Deutsch-Kongolese unter zehn Millionen Euro kosten.

„Ridle ist ein sehr ehrgeiziger junger Spieler, der bereits vor über einem Jahr den Wunsch zu wechseln geäußert hat“, sagte 05-Sportvorstand Rouven Schröder. „Wir hätten Ridle gern noch behalten, er war Stammspieler, ist eines der Aushängeschilder der guten Arbeit in unserem Nachwuchsleistungszentrum und als gebürtiger Mainzer eine der Identifikationsfiguren unserer Fans.“ Man habe aber dem Wunsch des Spielers entsprochen, seine Entwicklung außerhalb seines gewohnten Umfelds fortzuführen – „auch weil das wirtschaftliche Gesamtpaket des Transfers Mainz 05 in der aktuellen Situation helfen wird“, so Schröder.

Baku hatte seit 2007 beginnend mit der U9 alle Jugendmannschaften der Mainzer durchlaufen und im April 2018 bei den Profis sein Bundesligadebüt gegeben. Seither bestritt er 54 Pflichtspiele in der Bundesliga und im DFB-Pokal. „Ich habe dem FSV Mainz 05 alles zu verdanken und der Verein wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben“, erklärte der Allrounder.