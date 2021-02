Bobenheim-Roxheim

Fünfjähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Ein fünfjähriges Kind ist von einem Auto angefahren und dabei verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte der Junge am Freitagnachmittag plötzlich eine Straße in Bobenheim-Roxheim (Rhein-Pfalz-Kreis) überquert. Eine 55 Jahre alte Frau habe ihn mit ihrem Wagen erfasst. Da der Verdacht auf einen Beinbruch bestand, wurde das Kind in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.