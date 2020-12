Archivierter Artikel vom 29.07.2020, 19:30 Uhr

Neuhof

Fünf Verletzte nach Zusammenstoß auf der Autobahn 66

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 66 in der Nähe des osthessischen Neuhof sind eine vierköpfige Familie aus dem Raum Mainz und ein Lastwagenfahrer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, stieß der 70 Jahre alte Lkw-Fahrer bei einem missglückten Überholmanöver auf dem linken Fahrstreifen mit dem Auto der Familie zusammen. Dabei wurden er selbst, der 43-jährige Familienvater und die gleichalte Mutter sowie deren 11 und 8 Jahre alten Kinder verletzt. Die Polizei geht von „vermutlich nicht so schweren“ Blessuren aus. Die Beamten lobten ausdrücklich die vorbildlich gebildete Rettungsgasse.