Fünf Verletzte bei Zusammenstoß zweier Autos

Freimersheim (dpa/lrs) – Bei einem Zusammenstoß zweier Autos auf einer Kreuzung im Landkreis Südliche Weinstraße sind fünf Menschen verletzt worden. Unter den fünf Verletzten waren auch zwei Kinder im Alter von sechs und acht Jahren, teilte die Polizei mit. Sie kamen in umliegende Krankenhäuser.

Eine 35-jährige Autofahrerin habe am Montag beim Überqueren einer Kreuzung das Auto eines 82-Jährigen übersehen. Die Unfallverursacherin hatte laut Polizei an einer Kreuzung zweier Landstraßen bei Freimersheim an einem Stoppschild angehalten. Beim Überqueren der Kreuzung übersah sie demnach trotzdem das andere Auto. Die Beamten schätzen den Schaden auf etwa 50.000 Euro.