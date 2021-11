Fünf Verletzte bei Gefahrgutunfall in Paketzentrum

St. Ingbert (dpa/lrs) – Bei einem Unfall mit gefährlichen Chemikalien in einem Verteilerzentrum für Pakete in St. Ingbert sind fünf Mitarbeiter durch ätzende Dämpfe verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, waren aus zwei beschädigten Kanistern rund zwei Liter Peroxid ausgelaufen. Die fünf Mitarbeiter klagten über Augenreizungen und Atemwegsbeschwerden, sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Das Verteilerzentrum wurde von Polizei und Feuerwehr geräumt und gesichert.