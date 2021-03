Fünf Tage verschärfter Lockdown: Modellregionen für Öffnung

Rheinland-Pfalz geht wie ganz Deutschland über Ostern in den verschärften Lockdown. So soll die 3. Welle der Pandemie eingebremst werden. Nach der fünftägigen Osterruhe gelten wieder die gleichen Regeln wie jetzt.

Mainz (dpa/lrs). Das öffentliche Leben soll auch in Rheinland-Pfalz nach den jüngsten Beschlüssen von Bund und Ländern zur Eindämmung der Corona-Pandemie über Ostern weitgehendend zum Stillstand kommen. „Es wird ein wirklich harter Lockdown in den fünf Tagen sein“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Dienstag in Mainz. Gründonnerstag und Ostersamstag seien dann ebenfalls wie Feiertage zu betrachten. Der Lebensmitteleinzelhandel werde nur am Samstag offen sein. Alle Einzelheiten lege eine Musterverordnung des Bundes fest. Gottesdienste sollten digital abgehalten werden.

Nach der „Osterruhe“ werde der bestehende Shutdown mit dem gemeinsam beschlossenen Stufenplan bis zum 18. April verlängert. Dies bedeute, dass für jeden Landkreis mit einer Inzidenz von mehr als 100 Corona-Infektionen auf 100 000 Einwohner die Notbremse gelte. In den anderen Regionen ist aber wieder zumindest erweitertes Termin-Shopping möglich und die Außengastronomie unter strengen Auflagen wieder offen. Am 12. April wollen die Länderregierungschefs und die Bundeskanzlerin erneut über die Lage in der Pandemie beraten.

Dreyer hatte sich bei der Schalte zusammen mit vier anderen Ministerpräsidenten dafür stark gemacht, Reisen nicht nur nach Mallorca, sondern auch im eigenen Bundesland möglich zu machen und dem Tourismusgewerbe die versprochene Perspektive für das Ostergeschäft zu bieten. Doch sie konnten sich nicht durchsetzen. „Es war eine lange Debatte um das Thema Reisen“, sagte Dreyer am Dienstag. Und: „Im Ergebnis war es dann so, dass wir dann gemeinsam dazu gekommen sind, das Beste ist, man macht einmal fünf Tage richtig dicht.“ Rheinland-Pfalz sei es immer wichtig gewesen, „die großen Linien bundesweit gemeinsam zu gehen“. Und: „Das Reisen nach Mallorca ist ein sehr emotionales Thema.“

„Wir können das Land nicht einfrieren, bis genug Impfstoff da ist“, betonte Dreyer. Daher müsse die Teststrategie massiv ausgeweitet werden. Das Land habe rund 500 Stellen dafür aus dem Boden gestampft und diese funktionierten problemlos, es fehlten aber noch Selbsts- und Bürgertests. „Die Bundesregierung muss sicherstellen, dass die Voraussetzungen dafür nach dem Oster-Lockdown stehen und 40 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal pro Woche getestet werden können“, forderte Dreyer. „Richtig safe sind wir dann, wenn wir die Leute geimpft haben.“

Dreyer appellierte auch an die Unternehmen, ihre Beschäftigten regelmäßig auf Corona-Infektionen zu testen. Derzeit werde noch nicht „in voller Breite am Arbeitsplatz getestet“. Alle Mitarbeiter, die nicht im Homeoffice sind, sollten einmal wöchentlich getestet werden, „perspektivisch zweimal die Woche“. Wenn Unternehmen diese Selbstverpflichtung nicht umsetzten, müsse über weitere Schritte nachgedacht werden, sagte die Regierungschefin und nannte als Möglichkeit die Änderung der Vorschriften zum Arbeitsschutz. Die Mitarbeiter der Landesverwaltung bekämen ein regelmäßiges Testangebot.

Außerdem werde jetzt vorbereitet, dass nach den Osterferien nicht nur Lehrerinnen und Lehrer, sondern auch alle Kinder und Jugendlichen getestet würden. Einzelheiten werde Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am diesem Mittwoch vorstellen.

Dreyer will an diesem Mittwoch mit den kommunalen Spitzenverbänden über Modelle zur behutsamen Öffnung nach dem Oster-Lockdown beraten. Dabei solle auch das digitale Kontaktnachverfolgungssystem „Luca“ eingesetzt werden. Mit den Nachbarländern Hessen und Saarland hätten sich dann insgesamt zehn Bundesländer für diese App entschieden.

Wie viele und welche Kommunen mit einer Inzidenz unter 100 für den Modellversuch infrage kämen, müsse noch geklärt werden. „Es gibt aber keine flächendeckende Öffnung durch Modelle“, sagte Dreyer. Ziel sei es, in einigen, wenigen Modellregionen zu erproben, wie mit Testen, Impfen, Kontaktnachverfolgung und der Analyse von Infektionswegen Neuinfektionen mit dem Coronavirus vermieden werden könnten, ohne alles zu schließen. Die Kommunen müssten mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst zusammenarbeiten und die Ordnungsämter die Kontrollen sicher stellen.

