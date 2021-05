Mehlingen

Fünf Leichtverletzte bei Unfall mit zwei Autos

Bei einem Unfall mit zwei Wagen auf der Autobahn 63 in Höhe Mehlingen (Landkreis Kaiserslautern) sind fünf Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, touchierten sich am Samstagnachmittag zwei Autos bei einem Überholvorgang in Fahrtrichtung Mainz.