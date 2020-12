Archivierter Artikel vom 10.09.2020, 20:20 Uhr

Fünf Jugendliche im Schulbus leicht verletzt

Mülheim an der Mosel (dpa/lrs) – Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Sattelzug und einem Schulbus sind am Donnerstag an der Mosel fünf Jugendliche leicht verletzt worden. Auch der Lastwagenfahrer wurde verletzt, wie die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues mitteilte. Der Unfall ereignete sich am Nachmittag im Industriegebiet von Mülheim. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst nicht bekannt, die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Im Einsatz waren vier Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber, Polizei und Feuerwehr. Der Sachschaden wird auf 120 000 Euro geschätzt.