Mainz

Fünf Arzt-Verstöße gegen Corona-Verordnung

In fünf Fällen sollen Ärzte in Rheinland-Pfalz gegen die Corona-Verordnung des Landes verstoßen haben. Das teilte die rheinland-pfälzische Landesärztekammer auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Dabei geht es den Angaben einer Sprecherin zufolge auch um Ärzte, die falsche Atteste ausgestellt haben sollen, um Patienten von der Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes zu befreien. Man prüfe auch Hinweise, wonach Ärzte in Praxen nicht ausreichend Abstand gehalten oder keine Masken getragen haben sollen.