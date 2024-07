In einem Pflegeheim in Kaiserslautern nächtigt ein tierischer Gast. Dann schreitet die Polizei ein.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Überraschender Besuch in Kaiserslautern: In einem Pflegeheim ist ein Fuchs entdeckt worden. Das junge Tier lag dort am Sonntagmorgen in einem Treppenhaus und genoss seinen Schlafplatz, wie die Polizei Westpfalz heute mitteilt. Die Polizisten nahmen den Fahrstuhl und konnten den ungebetenen Gast langsam nach unten verscheuchen, wo er dann das Gebäude verließ.