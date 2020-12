Archivierter Artikel vom 23.04.2020, 10:40 Uhr

Mainz

FSV-Profi Florian Müller will nicht nur Ersatztorhüter sein

Torhüter Florian Müller von Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 zieht einen Wechsel in Erwägung, sollte er bei den Rheinhessen in Zukunft nicht auf seine Einsätze kommen. „Ich habe immer gesagt: Ich will spielen. Daraus ergibt sich mein Plan. Wenn es in Mainz der Fall ist, dann kann ich mir vorstellen, weiter in Mainz zu bleiben – wenn es nicht gegeben ist, muss ich mir etwas anderes überlegen“, sagte Müller dem „Kicker“ (Donnerstag). Der 22-Jährige verlor seinen Stammplatz in dieser Saison an Robin Zentner, der mit einer Kreuzbandverletzung aber länger ausfällt.