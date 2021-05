Mainz

FSV Mainz: Mitgliederversammlung für den 29. Juni terminiert

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 will die im Februar verlegte außerordentliche Mitgliederversammlung am 29. Juni (18.00 Uhr) nachholen. Dies teilten die Rheinhessen am Dienstag mit. Dabei sind auch Wahlen zum Vereinsvorsitz und zum Aufsichtsrat geplant. Die 05er peilen derzeit eine Präsenzveranstaltung in der heimischen Fußball-Arena an. Abhängig von der dann aktuellen Corona-Lage könne die Veranstaltung aber auch digital oder „in hybrider Form“ (Präsenz und digital) durchgeführt werden, hieß es. Bewerbungen für den Vereinsvorsitz können bis zum 1. Juni eingereicht werden.