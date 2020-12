Archivierter Artikel vom 05.04.2020, 16:40 Uhr

Mainz

FSV Mainz 05 von Dienstag an wieder auf dem Trainingsplatz

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 kehrt am Dienstag auf den Trainingsplatz zurück. Dabei sind Übungseinheiten in Kleinstgruppen vorgesehen, wie der Tabellen-15. am Sonntag bestätigte. Sie fänden unter Ausschluss der Öffentlichkeit und nach Auflagen der Gesundheitsbehörden statt.