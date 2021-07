Mainz

FSV Mainz 05 testet gegen CFC Genua 1893 vor 5000 Fans

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat für den letzten Test vor Saisonbeginn einen hochkarätigen Gegner verpflichtet. Wie die Rheinhessen am Montag mitteilten, wird der italienische Erstligist CFC Genua 1893 am 31. Juli (17.30 Uhr) in die Mewa Arena kommen.