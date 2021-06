Mainz

FSV Mainz 05 spielt für guten Zweck

Der FSV Mainz 05 bestreitet sein erstes Testspiel in der Saisonvorbereitung für einen guten Zweck. Der Fußball-Bundesligist tritt am kommenden Samstag (14.00 Uhr) in Bad Kreuznach zum Max-Keßler-Gedenkspiel gegen den Bezirksligisten TSG Planig an. Alle Einnahmen der Partie, zu der maximal 500 Zuschauer zugelassen sind, kommen der Björn-Steiger-Stiftung zugute, welche sich der Verbesserung der Notfallhilfe annimmt.