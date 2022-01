FSV Mainz 05: Pokal-Viertelfinale: „Wäre eine große Sache“

Drei Tage nach dem hart erkämpften Bundesliga-Sieg gegen den VfL Bochum hofft der FSV Mainz 05 auf ein erneutes Erfolgserlebnis gegen den Aufsteiger im DFB-Pokal. „Es wäre eine große Sache, unter die letzten Acht zu kommen. Aber davor müssen wir ein schwieriges Auswärtsspiel bestreiten“, sagte Trainer Bo Svensson vor der Achtelfinal-Partie am Dienstag (20.45/Sky) in Bochum. „Wir nehmen diesen Wettbewerb sehr ernst und wollen eine Runde weiter kommen.“

Am 23. Dezember 2020 standen sich die beiden Mannschaften in der gleichen Runde gegenüber – ein bitterer Abend für die Mainzer. Der Favorit führte mit 2:0, musste aber nach zwei Toren des damaligen Zweitligisten in die Verlängerung und schied im Elfmeterschießen aus.

Große Erfolge im Pokal blieben den 05ern bislang verwehrt: 1964/65, 1999/2000, 2005/06 und 2017/18 erreichten sie jeweils das Viertelfinale. 2008/2009 scheiterten sie erst im Halbfinale nach Verlängerung an Bayer Leverkusen. Nach Berlin zum großen Endspiel durften sie noch nie.

Mut machen dürfte dem Svensson-Team in Bochum die bisher bravouröse Liga-Saison. Beim 1:0 am Samstag hielt der Tabellenzehnte körperlich gut dagegen, wenn auch spielerisch nicht viel ging. Torschütze Jeremiah St. Juste (nach einer Schulteroperation) und Kapitän Moussa Niakhaté (nach Corona-Infektion) gaben dabei ihr Comeback und spielten 90 Minuten durch.

Ob das Duo auch in Bochum aufläuft, ließ Svensson am Montag offen: „Ich muss abwarten, wie die Eindrücke zwei Tage nach dem Spiel sind. Klar ist auch, dass es ein körperbetontes Spiel wird und du Kraft brauchst.“ Als Alternative in der Abwehr steht auch Alexander Hack bereit, der nach seiner Sperre zurück ist. Weiter fehlen die beiden Stürmer Marcus Ingvartsen (Adduktorenprobleme) und Adam Szalai (Aufbautraining nach Kopf-Operation). Svensson sprach von einem „offenen Fragezeichen, wann wir sie wieder zur Verfügung haben“.

