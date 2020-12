Archivierter Artikel vom 26.07.2020, 20:20 Uhr

Frankfurt/Main

FSV Mainz 05 muss im DFB-Pokal nach Niedersachsen reisen

Der FSV Mainz 05 spielt in der ersten Runde des DFB-Pokals beim niedersächsischen Cup-Gewinner. Aufgrund der Corona-Pandemie und der unterbrochenenden Fußball-Saison steht der genaue Gegner noch nicht fest. Der rheinhessische Bundesligist wird beim TSV Havelse, VfB Oldenburg oder BSV Rehden gefordert sein. Dies ergab die Auslosung am Sonntag in der ARD Sportschau. Die erste Runde wird vom 11. bis 14. September gespielt.