Mainz

FSV Mainz 05 mit Interimscoach Jan Siewert beim FC Bayern

Abstiegskandidat FSV Mainz 05 geht am heutigen Sonntag (18.00 Uhr/Sky) mit Interimscoach Jan Siewert in die Bundesliga-Partie bei Meister FC Bayern München. Der 38 Jahre alte Nachwuchs-Cheftrainer der Rheinhessen soll aber bereits nächste Woche dem neuen Trainer beim Tabellen-17. Platz machen. Als Wunschkandidat der Rheinhessen gilt der Mainzer Ex-Profi Bo Svensson, derzeit noch beim österreichischen Zweitligisten FC Liefering. „Wir sind nahe an einer Lösung dran“, sagte der neue Sportdirektor Martin Schmidt am Freitag.