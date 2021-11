Mainz

FSV Mainz 05 darf gegen Köln 30.000 Zuschauer empfangen

Der FSV Mainz 05 darf im nächsten Heimspiel gegen den 1. FC Köln am 21. November (17.30 Uhr/DAZN) bis zu 30.000 Zuschauer zulassen. Darauf verwies der Fußball-Bundesligist am Dienstag mit Blick auf die seit Montag gültige Corona-Bekämpfungsverordnung in Rheinland-Pfalz. Diese sieht keine Obergrenze für Fans mehr vor.