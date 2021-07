St. Johann

FSV Mainz 05 besiegt Gaziantep FK nach Torwart-Patzer

Der FSV Mainz 05 hat sein zweites Testspiel im Trainingslager in Österreich gewonnen. Der Fußball-Bundesligist setzte sich am Dienstagabend in St. Johann gegen den türkischen Erstligisten Gaziantep FK mit 1:0 (1:0) durch. Beim Tor durch Aaron (45.+1 Minute) profitierte die Mannschaft von Trainer Bo Svensson von einem schweren Patzer von Torhüter Mustafa Bozan.