Archivierter Artikel vom 26.03.2020, 15:20 Uhr

Mainz

Frühwarnsystem für Betreuung von Corona-Patienten

Die flächendeckende Betreuung von Corona-Patienten in rheinland-pfälzischen Kliniken soll auch durch ein Frühwarnsystem sichergestellt werden. Wenn in einer Region 80 Prozent aller Intensivbetten belegt sein sollten, werde ein Alarm ausgelöst, erklärte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Donnerstag in Mainz. So könne rechtzeitig geschaut werden, wo vor Ort noch weitere Kapazitäten geschaffen oder in welche andere Regionen Patienten gebracht werden könnten.