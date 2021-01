Mainz

Frühlingsgefühle beim Waldkauz: „Huu-hu-huhuhuhuuuuu“

Liebe geht durch den Wald: In diesen Wochen macht sich fast überall in Rheinland-Pfalz der Waldkauz mit seinen Balzrufen bemerkbar. „Dem Waldkauz geht es gut“, sagt der Vogelexperte der Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz (GNOR), Christian Dietzen. Zwar gebe es für die Bestandsentwicklung der Art keine verlässlichen Daten, „aber in jedem Wald sitzt ein Waldkauz“. Auch Stadtbewohner kennen die Rufe der Waldkäuze aus Parkanlagen mit alten Bäumen.