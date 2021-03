Frühling in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Sonne satt und frühlingshafte Temperaturen – in Rheinland-Pfalz und im Saarland startet die neue Woche heiter. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) geht in seiner Prognose davon aus, dass die Temperaturen am Nachmittag zwischen 18 Grad und 22 Grad liegen. Dabei dürfte mäßiger Südwestwind wehen.

In der Nacht zum Dienstag sind dem DWD zufolge kaum Wolken über den beiden Bundesländern zu sehen. Gebietsweise dürften sich im Laufe der Nacht Nebel und Bodenfrost bilden. Tiefsttemperaturen liegen demnach zwischen 0 Grad in höheren Lagen und 7 Grad in den Tälern.

Der Dienstag wird den Meteorologen zufolge sonnig und trocken. Die Höchstwerte dürften am Nachmittag 21 Grad bis 25 Grad erreichen. In der Nacht zum Mittwoch bilden sich einige Wolkenfelder, zumeist dürfte es aber klar und trocken bei Tiefsttemperaturen zwischen 1 Grad und 8 Grad bleiben. In höheren Lagen muss mit leichtem Frost in Bodennähe gerechnet werden, heißt es weiterhin vom DWD.

