Archivierter Artikel vom 16.06.2020, 13:10 Uhr

Frühkartoffelernte in der Pfalz offiziell begonnen

Frankenthal (dpa/lrs) – Die Frühkartoffelbauern in der Pfalz gehen in diesem Jahr von einer durchschnittlichen Ernte aus. Die Landwirte rechnen damit, dass bis zum offiziellen Abschluss der Saison am 10. August rund 100 000 Tonnen der braunen Knollen aus dem Boden zwischen der Südpfalz und Worms geholt werden. Das sagte der Vorsitzende der Erzeugergemeinschaft „Pfälzer Grumbeere“, Hartmut Magin, am Dienstag beim offiziellen Ernteauftakt in Frankenthal. „Damit wir Handel und Verbraucher mit Frische und Top-Qualität beliefern können, ackern unsere 283 Kartoffelproduzenten im Südwesten wortwörtlich hart.“