Mainz

Früherer CDU-Abgeordneter Billen mit 66 Jahren gestorben

Michael Billen prägte gut zwei Jahrzehnte als Landtagsabgeordneter die Politik der CDU in Rheinland-Pfalz mit. In seiner Heimat in der Eifel hat der streitbare Politiker ebenfalls viele Spuren hinterlassen.