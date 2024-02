AfD

Mainz

Frühere Abgeordnete dürfen keine Gruppe im Landtag bilden

Die drei früheren AfD-Abgeordneten Michael Frisch, Matthias Joa und Martin Louis Schmidt dürfen sich im rheinland-pfälzischen Landtag aller Voraussicht nach nicht zu einer parlamentarischen Gruppe zusammenschließen. Der Ältestenrat des Landtages lehnte einen entsprechenden Antrag der drei mittlerweile fraktionslosen Abgeordneten ab, wie das Parlament am Dienstag in Mainz mitteilte. Die Entscheidung in dem Gremium sei einstimmig gefallen. Nun werde der Landtag in seiner kommenden Sitzung in der nächsten Woche über diesen Vorschlag des Ältestenrates entscheiden.