Frostiges Winterwetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Offenbach (dpa/lrs) – Am Dienstag erwartet die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland sonniges und kaltes Winterwetter. Bei Höchsttemperaturen zwischen einem und drei Grad ist tagsüber zudem mit schwachem Wind und im Bergland mit Dauerfrost zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstagmorgen in Offenbach mitteilte. In der Nacht zu Mittwoch bleibt es niederschlagsfrei und weitgehend klar, jedoch sei örtlich mit Wolken und Nebel zu rechnen. Die Temperaturen sinken auf minus drei bis minus acht Grad und es kann streckenweise zu Glätte kommen.

Am Mittwoch löst sich der örtliche Nebel wieder auf und es wird erneut heiter bis wolkig. Die Temperaturen klettern auf null bis zwei Grad, in höheren Lagen teils auf minus ein Grad. Regen bleibt weiterhin aus. Auch in der Nacht bleibt es gering bewölkt, örtlich ist dann erneut mit Nebel und Reifglätte bei Tiefsttemperaturen zwischen minus vier und minus sieben Grad zu rechnen.

