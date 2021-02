Mainz/Saarbrücken

Frostige Woche in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet

Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich in den kommenden Tagen auf eisig kaltes Winterwetter einstellen. Die Höchsttemperaturen liegen am Dienstag zwischen null und minus acht Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Der Himmel bleibt bewölkt, Schnee soll nur vereinzelt fallen. In der Nacht zu Mittwoch kühlt es bis zu minus 13 Grad ab.