Offenbach

Frost und Nebel in Rheinland-Pfalz und Saarland

In Rheinland-Pfalz und im Saarland ist am Dienstagmorgen mit Frost, teils glatten Straßen und stellenweise Nebel zu rechnen. Bei frostigen Temperaturen zwischen minus einem und minus vier Grad beginnt der Morgen noch gering bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Im Tagesverlauf ziehen laut DWD dann jedoch dichte Wolken auf. Nur im Süden der beiden Länder ist mit etwas Sonne zu rechnen. Die Höchstwerte am Tag liegen zwischen vier und sieben Grad.