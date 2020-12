Archivierter Artikel vom 27.09.2020, 08:50 Uhr

Horhausen

Frontalzusammenstoß von zwei Autos: Drei Schwerverletzte

Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos auf der Bundesstraße 256 im Landkreis Altenkirchen sind fünf Menschen verletzt worden – drei von ihnen schwer. Nach ersten Erkenntnissen wollte ein Autofahrer mit seinem Wagen einen Linienbus überholen, wie ein Polizeisprecher am Samstagabend sagte. Dabei bemerkte er einen entgegenkommenden Wagen zwischen Horhausen und Willroth zu spät. Beide Fahrzeuge kollidierten, ein Wagen rutschte in eine Böschung ab. Die beiden Insassen in dem Auto, welches den Unfall verursachte, wurden schwer verletzt. In dem anderen Wagen saßen drei Menschen, von ihnen wurde einer schwer und die anderen beiden leicht verletzt.