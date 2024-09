Frontalzusammenstoß mit Lkw – Motorradfahrer stirbt

Ein 60-Jähriger gerät mit seinem Bike im Bereich Asbach in den Gegenverkehr. Es prallt mit einem Lastkraftwagen zusammen.

Anzeige

Asbach (dpa/lrs). Ein 60 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Lkw bei Asbach im Landkreis Neuwied ums Leben gekommen. Das Motorrad sei aus noch unklarem Grund am Nachmittag in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei mit. Der Mann stammte aus Nordrhein-Westfalen. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Nach dem Unfall auf der L272 war diese für rund fünf Stunden voll gesperrt.