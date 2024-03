Malberg

Eifelkreis Bitburg-Prüm

Frontalzusammenstoß beim Überholen: Zwei Motorradfahrer tot

Von dpa/lrs

i ARCHIV - Auf einem Polizeifahrzeug warnt eine Leuchtschrift vor einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Motorräder im Eifelkreis Bitburg-Prüm sind am Ostersonntag beide Fahrer tödlich verunglückt. Sie starben noch am Unfallort in der Nähe von Malberg, wie die Polizei am Abend mitteilte. Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte ein 58-jähriger Motorradfahrer auf der L281 in Fahrtrichtung Gebhardshain mehrere Autos überholt. Dabei kollidierte er mit dem Bike eines entgegenkommenden 59-Jährigen, der nicht mehr ausweichen konnte. Die Landesstraße wurde nach dem schweren Unfall, der gegen 17 Uhr passierte, komplett gesperrt.