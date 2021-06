Schiffweiler

Frontalzusammenstoß bei Schiffweiler: Drei Schwerverletzte

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw in der Nähe von Schiffweiler (Landkreis Neunkirchen) sind sechs Menschen verletzt worden, drei davon schwer. Ein 18-jähriger Beifahrer schwebe möglicherweise in Lebensgefahr, teilte die Polizei mit. Er saß in einem Auto, mit dem am Mittwochmittag vier Jugendliche unterwegs waren.