Vulkaneifel

Frontalzusammenstoß auf Landstraße: Familie in Lebensgefahr

Nach einem Frontalzusammenstoß auf der Landstraße 27 am Ostersonntag schweben zwei Eltern und eines ihrer zwei Kinder in Lebensgefahr – ebenso wie der Unfallverursacher. Der 20-jährige Autofahrer sei am Ortsausgang von Kirchweiler in den Gegenverkehr geraten, wo sein Auto mit dem Wagen der Familie zusammenprallte, teilte die Polizei mit. Die Kinder sind fünf und drei Jahre alt. Alle Familienmitglieder und der 20-Jährige wurden in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei mitteilte. Warum der junge Autofahrer im Landkreis Vulkaneifel von seiner Fahrbahn abkam, war noch unklar.