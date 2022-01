Landau

Frontalzusammenstoß auf Baustelle bei Landau

Wegen eines Schwächeanfalls am Steuer hat eine 57-Jährige am Mittwoch an einer Baustelle auf einer Landstraße bei Landau die Kontrolle über ihr Auto verloren und ist mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengeprallt. Die Frau sowie der 56-jährige Fahrer des anderen Wagens kamen zur Beobachtung ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. An beiden Autos entstand Totalschaden.