Frontalzusammenstoß auf B47: Drei Schwerverletzte

Von dpa/lrs

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der B47 im Donnersbergkreis sind am Dienstag drei Menschen schwer verletzt worden. Eine 55-jährige Autofahrerin, die in Richtung Dreisen unterwegs war, habe bei einem Überholvorgang in einer leichten Kurve ein entgegenkommendes Fahrzeug übersehen, teilte die Polizei mit. Es kam zur Frontalkollision. Alle drei Schwerverletzten mussten mit dem Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser geflogen werden. Das Fahrzeug, das die 55-Jährige überholt hatte, habe sich nach dem Unfall unerlaubt und unerkannt von der Unfallstelle entfernt, hieß es weiter. Die Polizei sucht Zeugen.