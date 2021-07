Irrhausen

Frontalzusammenstoß: 18-jähriger Autofahrer tot

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge in der Nähe von Irrhausen (Eifelkreis Bitburg-Prüm) ist ein Autofahrer getötet worden. Der 26 Jahre alte Fahrer des anderen Fahrzeugs sei am Dienstagabend schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.