Flacht

Unfall

Frontalkollision auf B54: Zwei Verletzte und Fahrerflucht

Von dpa/lrs

i ARCHIV - «Rettungsdienst» steht auf der Jacke eines Mannes vor einem Rettungswagen der Feuerwehr. Foto: Jens Kalaene/dpa/Symbolbild

Zwei Autofahrerinnen sind bei einer Frontalkollision ihrer Fahrzeuge im Rhein-Lahn-Kreis verletzt worden. Die 59 und 62 Jahre alten Frauen wurden in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei am Freitagabend mitteilte. Sie sucht nun den Fahrer oder die Fahrerin eines weiteren Autos, von dem die 59-Jährige am Freitagabend auf der B54 in Höhe der Abfahrt nach Holzheim überholt worden sein soll. Beim Wiedereinscheren habe dieses Fahrzeug sie geschnitten. Die Autofahrerin sei in den Grünstreifen geraten, habe die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und sei dann frontal mit dem entgegenkommenden Fahrzeug der 62-Jährigen kollidiert. Die Polizei sucht auch noch Zeugen.