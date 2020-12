Archivierter Artikel vom 08.07.2020, 11:00 Uhr

Frontal gegen Hauswand: Autofahrer stirbt bei Unfall

Wellen/Saarburg (dpa/lrs) – Mit hohem Tempo ist ein Autofahrer in Wellen (Kreis Trier-Saarburg) gegen eine Hausmauer gefahren und dabei ums Leben gekommen. Der 57-Jährige aus der Verbandsgemeinde Konz habe nach dem Unfall am Mittwochmorgen nur noch tot geborgen werden können, teilte die Polizei in Saarburg mit. Die Unfallursache sei unklar: Die Staatsanwaltschaft Trier habe dazu ein Gutachten in Auftrag gegeben, sagte ein Sprecher.