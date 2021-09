Kaiserslautern

Fritzi Haußmann gewinnt Pfalzpreis für Bildende Kunst

Fritzi Haußmann erhält in diesem Jahr den Pfalzpreis für Bildende Kunst in der Sparte Plastik. Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung konnte aufgrund der Corona-Pandemie nicht im Rahmen einer Pfalzpreisgala verliehen werden, bedauerte der Bezirksvorsitzende der Pfalz, Theo Wieder (CDU), am Montag. Stattdessen habe die Preisverleihung in kleinem Rahmen am 9. September im Anschluss an die Jurierung stattgefunden.