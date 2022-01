Hahn

Frist für Kaufkonzepte beim Flughafen Hahn abgelaufen

Am insolventen Hunsrück-Flughafen Hahn ist am Mittwoch um 12.00 Uhr eine Frist für Konzepte von Kaufinteressenten abgelaufen. Das teilte ein Sprecher des vorläufigen Insolvenzverwalters Jan Markus Plathner der Deutschen Presse-Agentur mit. Details nannte er noch nicht. Schon kurz vor Weihnachten hatte am Hahn eine erste Frist für Interessenbekundungen von Investoren geendet. Plathner sprach wiederholt von einem regen Interesse.