Mainz

Frisch: „Wir sind überhaupt nicht enttäuscht“

Die AfD sieht ihr Ziel bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz erreicht. „Wir sind überhaupt nicht enttäuscht, wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis“, sagte der Landesvorsitzende Michael Frisch am Sonntag in Mainz. „Wir hatten das Ziel, zweistellig zu werden. Das haben wir, wie es aussieht, erreicht.“