Mainz

Frisch will Weidel und Chrupalla unterstützen

Der rheinland-pfälzische AfD-Chef Michael Frisch hat dem neuen Spitzenkandidaten-Duo seiner Partei, Tino Chrupalla und Alice Weidel, seine volle Unterstützung im Bundestagswahlkampf zugesichert. „Wir werden (...) in Rheinland-Pfalz alles dafür tun, gemeinsam mit unserem Spitzenteam das Vertrauen der Bürger zu gewinnen und ein gutes Wahlergebnis zu erzielen“, sagte Frisch am Dienstag in Mainz.