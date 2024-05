Mainz

Geschichte

Friedenstaube in der Mainzer Innenstadt

Von dpa/lrs

i Anlässlich des «Tages der Befreiung» und des Kriegsendes steht die «Friedenstaube» aus dem diesjährigen Rosenmontagsumzug vor dem Theater. Foto: Boris Roessler/dpa

Die Friedenstaube vom Mainzer Fastnachtszug soll vor dem Staatstheater an den Tag der Befreiung Deutschlands vom Nationalsozialismus sowie an den Ukraine-Krieg erinnern. Die Taube war mit dem Motivwagen Nummer 11 am Rosenmontagszug durch die Landeshauptstadt gezogen und bleibt bis Freitagabend vor dem Theater stehen, wie die Stadt berichtete.