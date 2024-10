Freundlicheres Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Anzeige

Offenbach (dpa/lhe) – Nach einem noch recht trüben Feiertag können sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland zum Ende der Woche auf freundlicheres Wetter einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte, bleibt es heute zunächst wolkig, vereinzelt regnet es. Im Tagesverlauf lockert es dann örtlich auf. Die Temperaturen erreichen 11 bis 15 Grad.

Der Freitag wird laut DWD heiter bis wolkig und meist trocken bei Höchsttemperaturen von 10 bis 14 Grad. Nur im Süden kann es vereinzelt noch etwas regnen.

Am Samstag soll es den Meteorologen zufolge dann trocken bleiben. Es wird heiter bis wolkig bei höchstens 12 bis 15 Grad. Am Sonntag bleibt es bei Höchstwerten zwischen 11 Grad in der Eifel und 16 Grad am Rhein zunächst leicht bewölkt, nachdem sich örtliche Nebelfelder aufgelöst haben. Im Tagesverlauf bilden sich zunehmend Wolken. Im Südwesten ist am Abend bei starker Bewölkung wieder leichter Regen möglich.