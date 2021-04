Archivierter Artikel vom 01.03.2021, 09:00 Uhr

Mainz

Freundlicher Start in die erste Märzwoche mit Sonnenschein

Viel Sonne und recht freundlich: So beginnt die erste Märzwoche laut Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Höchsttemperaturen zwischen 11 und 14 Grad seien am Montag möglich, sagte ein DWD-Meteorologe am Montagmorgen. Dazu bleibt es trocken, die Nächte werden zumindest bis Mitte der Woche klar.