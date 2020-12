Archivierter Artikel vom 21.04.2020, 13:30 Uhr

Mainz

Freizeitunternehmen fordern Exitplan von Landesregierung

Mehrere Freizeitunternehmen haben in der Corona-Krise von der rheinland-pfälzischen Landesregierung eine schrittweise Exitstrategie gefordert, „um nicht zugrunde zu gehen“. Man wolle konkrete Vorschläge machen, wie Gäste unter Einhaltung der Schutzvorkehrungen in kleineren Gruppen wieder kommen könnten, hieß es in einem am Dienstag veröffentlichten offenen Brief. Unterzeichnet hatten ihn vergangene Woche insgesamt 32 Institutionen, darunter Kletterhallen, Bowling- oder Squash-Anlagen und Theater im Land.