Freiwillige Corona-Tests für alle Lehrer im Saarland

Saarbrücken (dpa/lrs) – Mit einer zweistufigen Teststrategie will das Saarland neue Corona-Infektionen früh erkennen und die Pandemie damit weiter eindämmen. Der Fokus solle dabei auf Testungen in besonders gefährdeten Bereichen und von Personengruppen gelegt werden, die bislang nicht den Kriterien des Robert Koch-Instituts entsprechen, teilte das Gesundheitsministerium in Saarbrücken am Freitag mit.

Bereits vergangene Woche startete die Landesregierung eine freiwillige Testreihe für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Produktionsbereich großer Fleischbetriebe. Zu Beginn des neuen Schuljahres soll nun allen Lehrerinnen und Lehrern im Saarland ein freiwilliger Test angeboten werden. Zudem können sich die knapp 9000 Pädagogen bis Ende 2020 einem weiteren Abstrich unterziehen. Die Testungen werden vom Ministerium organisiert und vom Land bezahlt.

Alle Schülerinnen und Schüler sowie Kita-Kinder und das Lehr- und pädagogische Personal in Kindertagesstätten und Schulen sollen im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie des Ministeriums für Bildung und Kultur und der Uniklinik des Saarlandes getestet werden. Auch diese Kosten übernimmt demnach das Land.

Bleiben Neuinfektionen auf niedrigem Niveau, werden alle Neuaufnahmen und Rückverlegungen in Pflegeheimen zuvor getestet. Zudem erhalten etwa 500 Beschäftigte in Pflegeheimen, der ambulanten Pflege und der Tagespflege sowie rund 160 Beschäftigte in Einrichtungen für Menschen mit Behinderung und bis zu 150 Neuankommende in der Lebacher Landesaufnahmestelle monatlich stichprobenhafte Abstriche.

Bei Ein- und Rückreisenden, die sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben, kann bei Vorlage eines negativen Testergebnisses auf die zweiwöchige Quarantäne verzichtet werden. Deshalb können Menschen, die sich im Ausland aufgehalten haben, künftig einen Test erhalten – auch dann, wenn sie nicht in einem Risikogebiet waren. Diese Tests erfolgen gegen eine Gebühr von rund 90 Euro.

„Wir nähern uns einem sicheren Konzept“, sagte Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) am Freitag in Saarbrücken auch mit Blick auf eine Antikörper-Studie, die im Saarland starten werde. Gleichwohl handle es sich hierbei immer nur um Momentaufnahmen. „Ein Restrisiko werden wir nicht ausschließen können“, so die Ministerin.