Mainz

Freigabe von Astrazeneca hat in der Praxis nur wenig Folgen

Die Freigabe des Corona-Impfstoffs Astrazeneca hat in Rheinland-Pfalz keine großen Auswirkungen. Der Impfstoff werde in der Altersgruppe 60 plus ausreichend angenommen, rund 90 Prozent des bisher angelieferten Vakzins seien bereits verimpft worden, sagte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Markus Kuhlen, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Da noch viele Rheinland-Pfälzer im Terminpool für eine Impfung seien oder sich registrieren könnten, stelle sich die Frage der Freigabe praktisch gar nicht.