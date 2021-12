Mainz

Freie Wähler wollen Staatsanwältin im U-Ausschuss anhören

Die Freien Wähler wollen die Koblenzer Staatsanwaltschaft in den Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe im Ahrtal laden. „Gebot der Stunde ist nun, die Oberstaatsanwältin als Zeugin zu hören“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer Stephan Wefelscheid, der auch Obmann seiner Fraktion im Untersuchungsausschuss ist. Die Fraktion der Freien Wähler habe dazu einen Beweisantrag gestellt, sagte Wefelscheid am Freitag in Mainz.